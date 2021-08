Verwarde man in Dordrecht schoot met dienstwapen politieagent

De verwarde 38-jarige man die onlangs twee agenten neerschoot in Dordrecht, deed dit volgens het AD met het dienstwapen van één van de agent. Dit zouden meerdere getuigen hebben verklaard die bij het schietincident aanwezig waren in de De la Reystracht.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat is een van de scenario’s is die door het onderzoeksteam wordt onderzocht. Een woordvoerder laat weten dat de verdachte met ‘een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ met het dienstwapen van de agent heeft geschoten.

Onduidelijk is of het wapen van de agent is afgepakt of dat deze op de grond is gevallen en opgepakt door de verdachte. Getuigen laten weten dat het vuurwapen uit het holster van de agent werd gepakt en dat dit een doelgerichte actie was ‘alsof die man heel goed wist wat-ie deed’.

Dat de man verward was bleek wel uit zijn gedrag. Als eerste schopte hij tegen auto die in de straat geparkeerd stonden en hield zich daarna op bij een oude ambulancebus. Deze was omgebouwd voor andere doeleinden. Hij zou steeds om de sleutels hebben gevraagd omdat er een gewond meisje in de bus zou liggen die naar het ziekenhuis moest.