Overvaller snel aangehouden

Rond 21.00 uur bedreigde de nog jonge verdachte een aanwezig personeelslid en dwong tot afgifte van geld en sigaretten. Na zeer korte tijd verliet de overvaller de winkel en rende hij weg. Twee personen die in de supermarkt aanwezig waren, liepen direct achter de overvaller aan. Zij zagen dat de man wegliep in de richting van het Kick Wilstraplantsoen. Ondertussen belden zij direct via 112 de politiemeldkamer en gaven door waar zij liepen. Vanuit de politiemeldkamer werden diverse politie-eenheden naar de locatie van de overval gedirigeerd. Ook de politiehelikopter werd ingezet. Deze zag dat de vermoedelijke verdachte zich in een tuin trachtte te verbergen. Hierop kon de man worden aangehouden. In de directe omgeving werd de door de overvaller buitgemaakte sigaretten en het geldbedrag teruggevonden. De politie prijst de inzet van de getuigen die alert reageerden en in de opsporing van de verdachte zeer belangrijk werk deden. “Mede dankzij hun inzet, kon de verdachte snel worden aangehouden."