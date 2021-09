Celstraf geëist voor schietpartij in Vaals

Menigeen schrikt hevig op als in de Bosstraat in Vaals op 5 december vorig jaar op klaarlichte dag een achtervolging en een schietincident plaatsvinden. De oorzaak is een gewapende overval. Vandaag stond een 22-jarige verdachte uit Heerlen in deze zaak voor de rechter voor poging doodslag en het bezit van een vuurwapen