Samenwerking JenV, Politie en TNO koppelt bestaande technologie aan nieuwe innovaties

Nieuwe stap in samenwerking

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie met als doel om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. 'Innovaties en slimme technologie zijn essentieel voor een veilig Nederland. We zien dat onderzoek in het Veiligheidsdomein de afgelopen jaren enorm is toegenomen en dat is maar goed ook. Met deze hernieuwde samenwerking met JenV en de politie én bijbehorende investeringen in onderzoek en innovatie werken we samen aan een Nederland waarin mensen veilig en in vrijheid kunnen leven', aldus Paul de Krom, CEO van TNO.

Innovatie van cruciaal belang voor onze veiligheid

Op allerlei terreinen zien we dat nieuwe technologische ontwikkelingen impact hebben op onze samenleving, en consequenties hebben voor de veiligheid. Dat in zowel positieve als in negatieve zin, benadrukt Dick Schoof, secretaris-generaal van JenV: 'Neem het voorbeeld van deep-fakes. Juist nu we zoveel thuiswerken is het nog belangrijker geworden om er zeker van te zijn dat degene die je op het beeldscherm ziet, ook echt degene is die je denkt dat het is. We moeten dus ook technologie ontwikkelen die ons daarbij helpt, en dat kunnen we niet alleen.' JenV werkt met vele instituten en universiteiten samen, en TNO heeft daartussen een prominente rol.

Korpsleiding zet in op innovatie

Veruit de grootste afnemer van de kennis van TNO op het terrein van veiligheid is de politie. Innovatie ontstaat vaak op de werkvloer, en de werkvloer bij de politie begint gewoon op straat. Ook daar moeten nieuwe, en vooral privacy-vriendelijke technologieën helpen om Nederland veiliger te krijgen. Als eerste grote overheidsorganisatie binnen de Rijksoverheid heeft de politie technologie en innovatie op het allerhoogste bestuurlijke niveau belegd: in de korpsleiding. Voor lid van de korpsleiding Henk Geveke, voelde deze stap daarom heel logisch: 'Technologie is voor de politie immers een strategisch onderwerp. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en kunnen grote impact hebben op het werk van alle politiemensen, of ze nu in de handhaving, noodhulp, opsporing, dienstverlening of bedrijfsvoering werken.'