Appartementencomplex Oudenbosch ontruimd na afbreken twee balkons

Bij een appartementencomplex in het Brabantse Oudenbosch is in de nacht van woensdag op donderdag van twee woningen het balkon afgebroken en naar besneden gevallen. Het incident gebeurde rond 05.30 uur.

'Erg geschrokken'

Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Haderberge, waar Oudenbosch deel van uit maakt, zegt erg geschrokken te zijn maar is tegelijkertijd dankbaar dat er geen slachtoffers zijn gevallen.

'Onderliggen balkon in val meegenomen'

'Vannacht is er een balkon van een appartementencomplex aan de Luitenant Looymanshof in Oudenbosch naar beneden gevallen. Dit balkon heeft een onderliggend balkon in de val meegenomen', stelt Roks.

Balkons stutten

'Als gemeente gaan wij ervoor zorgen dat de eigenaar van het pand de nodige maatregelen neemt. Er is inmiddels contact geweest met de beheersmaatschappij. Er is afgesproken dat de beheersmaatschappij de balkons laat stutten en een onderzoek uitvoert naar de constructie van het hele gebouw', aldus Roks.

Gebouw ontruimd

De gemeente heeft opdracht gegeven tot ontruiming van het gebouw. Bewoners worden tijdelijk opgevangen in een locatie in de buurt. Dat is voor de zekerheid tot er meer duidelijkheid is over de constructie van het gebouw en de veiligheid van de bewoners. De ontruiming is soepel verlopen. Veel mensen hebben eigen opvang geregeld.

Update 19.00 uur

Op dit moment hebben we nog geen rapport van een constructeur. Verder zijn de balkons nog niet gestut. Het is de bedoeling dat de balkons morgen (vrijdag red.) gestut gaan worden.

Bewoners nog niet terug naar woningen

Daarom heeft de gemeente samen met de beheersmaatschappij besloten dat de bewoners vannacht nog niet terug gaan naar de woningen. Een aantal mensen is het niet gelukt om zelf een overnachtingsplaats te regelen. Voor deze mensen is een hotelovernachting geregeld.