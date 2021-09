Drugsdealer aangehouden met doorgeladen pistool in Purmerend

Naar aanleiding van tips heeft de politie een onderzoek ingesteld in de Westerstraat in Purmerend. 'Volgens de tips zou de bewoner in drugs handelen vanuit huis en ook leveren op afgesproken plekken. De woning en de man zijn geobserveerd waarbij de informatie van de tipgevers werd bevestigd', zo meldt de politie donderdag.

Arrestatieteam

'Woensdagmiddag is de verdachte, een 32-jarige inwoner van Purmerend, aangehouden door een arrestatieteam van de politie. De verdachte bleek een doorgeladen vuurwapen bij zich te dragen', aldus de politie. In zijn woning heeft een doorzoeking plaatsgevonden, waarbij diverse kleuren poeders en pillen werden aangetroffen, alsmede henneptoppen, wiet en hash. Alle goederen, waarvan wordt vermoed dat het onder andere drugs als MDMA en Crystal Meth betreffen, zijn inbeslaggenomen en worden nader onderzocht.

Voorgeleiding

De verdachte is inmiddels in verzekering gesteld en het onderzoek zet zich voort. Vrijdag zal de verdachte worden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris. Ook wordt een zogenaamde bestuurlijke rapportage aangeboden aan de burgemeester over de activiteiten in de woning.