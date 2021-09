Poliklinieken MST in Oldenzaal gesloten vanwege E-coli bacterie

De poliklinieken van het Medisch Spectrum Twente (MST) zijn vrijdag de hele dag gesloten. Hiertoe heeft het MST Oldenzaal vrijdag uit voorzorg toe besloten nadat waterbedrijf Vitens heeft gewaarschuwd dat de E-colibacterie in het drinkwater is aangetroffen.

E-colibacterie

'Waterbedrijf Vitens heeft instellingen en inwoners van Oldenzaal en omstreken gewaarschuwd dat er een verontreiniging is in het drinkwater. Bij controles is de E-coli bacterie aangetroffen', aldus het MST.

Poliklinieken tijdelijk gesloten

MST besloot vervolgens om de poliklinieken in Oldenzaal uit voorzorg te sluiten omdat men niet kon uitsluiten dat patiënten mogelijk besmet zouden raken met de E-colibacterie via het drinkwater. Het MST heeft met de betrokken patiënten die vrijdag een afspraak hadden contact opgenomen om deze afspraak naar een ander moment om te zetten.