Boete geëist tegen bedrijf voor fataal ongeval met voerrobot

'Fouten gemaakt'

'Er zouden fouten zijn gemaakt bij het ontwerp en er zou niet goed zijn gekeken naar het gebruik van de voerrobot, met een fataal ongeval als gevolg dat in januari 2018 plaatsvond bij een boerenbedrijf in Ede', aldus het OM. Na onderzoek is aan het licht gekomen dat de voerrobot niet was uitgerust met een veilige objectscanner en/of een bumper. Een gebruiksaanwijzing en ‘gevaar stickers’ op de machine waren ook niet aanwezig.

'Regels niet nageleefd'

Het op de markt brengen van nieuwe machines moet voldoen aan nationale en Europese regels aangaande veiligheid en gezondheid. Het OM is van mening dat de regels niet zijn nageleefd door het bedrijf, met ernstige consequenties van dien.

Geldboete

Het OM eiste een geldboete van 50.000 euro waarvan 30.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank heeft besloten de zitting te schorsen tot 16 september 2021. Uitspraak van de rechtbank is op 30 september 2021.