Vondst explosief op straat, 15 woningen in Hoensbroek ontruimd EOD ingeschakeld

Woningen ontruimd

Het mogelijke explosief werd zondagochtend rond 08.00 uur op de stoep van de Hommerterweg in Hoensbroek aangetroffen. Hierop werden 15 omliggende woningen ontruimd. Dit gebeurde enerzijds voor de veiligheid van buurtbewoners en anderzijds om de hulpdiensten en de EOD in de gelegenheid te stellen hun werk te kunnen doen. De bewoners die hun pand tijdelijk moesten verlaten, konden bij een zorginstelling in de buurt terecht. De meeste bewoners kozen ervoor om naar familie of vrienden te gaan.

Wegen afgesloten

De politie is druk doende met een incident op de Hommerterweg in Hoensbroek en verzoekt mensen nadrukkelijk om voor hun eigen veiligheid de Akerstraat-Noord en Hommerterweg te mijden. De wegen zijn afgesloten voor zowel verkeer als voor voetgangers.

EOD

Rond de klok van 13.00 uur werd het door de EOD inmiddels onschadelijk gemaakte explosief meegenomen om in een zandgroeve in de omgeving gecontroleerd tot ontploffing te laten brengen. Wie verantwoordelijk is voor het achterlaten van het explosief en waarom het in de straat werd achtergelaten, is momenteel onbekend. Dit maakt onderdeel uit van het verdere politieonderzoek. De politie wil graag in contact komen met mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord dat in verband kan staan met het aangetroffen explosief.