Motorboten botsen op de Maas, vijf gewonden

Traumahelikopter

'Eén van de zwaargewonde personen is een man die per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht is gebracht. De andere persoon die zwaargewond is geraakt, betreft een vrouw. Zij is naar het ziekenhuis in Roermond vervoerd', aldus de politie. De overige drie personen zijn mannen en hebben minder ernstig letsel.

Onderzoek

Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden, is nog niet bekend. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van de aanvaring, waarbij onder meer gesproken zal worden met getuigen.

Eén boot gezonken

Kort na de aanvaring werd GRIP1 afgekondigd, zodat de hulpdiensten gecoördineerd hun werk konden doen. Een van de beide boten is na het ongeval gezonken; de tweede boot is voor het politieonderzoek inmiddels in beslag genomen. Zodra de gezonken boot is geborgen, wordt ook deze voor het onderzoek in beslag worden genomen.