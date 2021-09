Bezorger nieuwe vaatwasser mishandeld met rolmaat na twist over plaatsing

In Tilburg is zondagavond een medewerker van een transportbedrijf mishandeld door een bewoner van de Mostheuvelstraat. 'Het probleem was het verschil tussen ‘leveren tot aan de deur’ of ‘fullservice’ met betrekking tot de bezorging van een nieuwe vaatwasser. De verdachte is aangehouden', zo meldt de politie maandag.