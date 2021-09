Felle brand in schuur slaat over op woning in Sint-Oedenrode

Sint Oedenrode In de nacht van maandag op dinsdag werd rond 03.15 uur de brandweer gealarmeerd voor een autobrand aan de Wilhelminastraat in Sint-Oedenrode. Al snel werd duidelijk dat een felle uitslaande brand woedde in een schuur achter een woning aan de Frederikstraat waar die straat kruist met de Wilhelminastraat.