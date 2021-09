Bestuurder rijtuig gewond door aanrijding in Beilen

In het Drentse Beilen is woensdagmiddag de berijder van rijtuig gewond geraakt bij een aanrijding.

Omstreeks half vijf kwam het rijtuig op de Sportlaan met elkaar in botsing. De bestuurder van het rijtuig is volgens de politie ernstig gewond geraakt. Deze kreeg ook medische hulp van het mobiel medisch team. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De twee pony’s die het rijtuig voorttrokken zijn door een dierenarts onderzocht en zijn ongedeerd. Ook de bestuurder van de personenauto en de passagier hiervan raakte niet gewond door de aanrijding. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.