Politie stuit bij inval in loods Hazeldonk op grote partij drugschemicaliën

De politie heeft woensdagmiddag bij een inval in een loods in Hazeldonk aan het eind van de middag een grote partij drugschemicaliën aangetroffen. 'Het gaat om circa 17.000 kilo. Bij de opslag zijn drie mannen in de leeftijd van 43, 44 en 55 jaar aangehouden. Zij zijn vastgezet', zo meldt de politie donderdag.