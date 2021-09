Man dreigt agent neer te steken na controle

De politie kreeg op woensdag 8 september rond 18.45 uur de melding dat een automobilist in de omgeving van de Nansenbaan in Goes voor overlast zou zorgen. De man vertoonde gevaarlijk rijgedrag, gooide blikjes uit zijn auto en zou zich een fastfoodrestaurant agressief hebben gedragen.

Kenteken

Aan de hand van een kenteken dat was doorgegeven kwam een agent uiteindelijk uit bij een man uit Dreischor. Deze stond met de auto geparkeerd voor zijn woning. De diender sprak de man aan en wilde hem controleren. De verdachte werkte daar niet aan mee en leek onder invloed van drugs te zijn. Ook dreigde hij de agent neer te steken en schold hij hem de huid vol. De man ging vervolgens zijn woning binnen.

Surveillancehond

De agent besloot versterking op te roepen om de man aan te kunnen houden. Uiteindelijk lukte dat door de deur van de woning te forceren en door een surveillancehond in te zetten. De man werd daarbij gebeten in zijn bovenbeen. Vervolgens probeerde de verdachte de hond te mishandelen. Hij kon uiteindelijk, met veel verzet, worden aangehouden voor bedreiging. In de woning werd nog een groot mes in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.