Dodelijk ongeval op A2 bij Nieuwer Ter Aa

De inzittenden van dat voertuig raakte bij het ongeval gewond. Beiden zijn naar een ziekenhuis vervoerd. Van een van de twee inzittenden (man 49 jaar) is de situatie zorgelijk. Hulpdiensten zijn langdurig bezig geweest om de slachtoffers te bevrijden uit de bij het ongeval betrokken voertuigen. Een Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse. De Rijksweg is in beide richtingen afgesloten geweest. Inmiddels is de rijbaan richting Amsterdam weer opengesteld voor het verkeer. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.