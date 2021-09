Minderjarige scooterdieven aangehouden

De twee vielen een getuige op, omdat ze een scooter voortduwden die hij herkende als de scooter van een bekende van hem. De getuige sprak de jongens aan op het Nassaubolwerk en belde de politie. Een van de jongens was al doorgelopen. De ander deed dat toen hij de politieauto in het oog kreeg. Maar na een goede omschrijving van de twee jongens konden zij allebei worden aangehouden.

Op aanwijzing van een omstander werd op de Van Der Maelstedeweg in Hulst de 14-jarige verdachte aangehouden. Even later kon ook de 17-jarige jongen worden opgepakt in de Tabakstraat.

Beide verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en legden daar een verklaring af. Rond 23.00 uur zijn beide verdachten in vrijheid gesteld. Hun ouders/verzorgers zijn in kennis gesteld van de aanhoudingen. De scooter is, licht beschadigd, weer terug naar de rechtmatige eigenaar.