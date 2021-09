Brand maakte einde aan feest met 250 gasten

De brand ontstond in een gaskooktoestel en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Het gehele pand werd ontruimd, z’n 250 man, er was een feestje gaande welke ten einde liep. Één persoon liep brandwonden op en is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft het pand met meerdere overdrukventilatoren geventileerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.