Recordbedrag per loper bij Nacht van de Vluchteling

Lopers van de Nacht van de Vluchteling haalden vannacht met de 40 kilometer lange wandeltocht meer dan € 915.000 op (stand om 11.00 uur). Dat is een recordbedrag per deelnemer. De opbrengst gaat naar noodhulp wereldwijd, zegt directeur Tineke Ceelen: “Ik noem Afghanistan, Libanon dat op imploderen staat, en nog heel veel crises meer.”

Tijdens de Nacht van de Vluchteling liepen in totaal 2.400 mensen verspreid over zes steden (Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg). Het aantal lopers was gemaximeerd in verband met de coronamaatregelen. Zij liepen niet alleen om geld op halen, maar ook om solidair te zijn met de 82,4 miljoen mensen op de vlucht.

Tineke Ceelen: “Het aantal vluchtelingen is nog nooit zo hoog geweest. De sfeer rondom mensen op de vlucht is dreigend en guur. Juist in dat licht is deze tocht optimistisch en warm. We hebben laten zien dat het ons wel degelijk kan schelen."