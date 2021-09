Groot drugslab aangetroffen in leegstaande boerderij nabij Dalen

De politie heeft op zondagavond 12 september nabij Dalen een werkend drugslab aangetroffen. De politie stelde een onderzoek in na een anonieme melding over een mogelijke verdachte situatie in en op het terrein van een leegstaande boerderij. Er zijn drie verdachten aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.