Brandweer redt paard uit sloot

De brandweer van Rolde werd dinsdagmorgen opgeroepen voor een dier te water aan de Lonerbroekweg in Loon.

Achter in een weiland was een paard (hengst) door onbekende oorzaak in een diepe sloot terecht gekomen. Door de drassige walkanten kon het paard niet op eigen kracht uit de sloot komen en werd de brandweer te hulp geroepen.

Met een brandslang werd het paard weer op het droge getrokken, maar het ging allemaal zo snel dat een brandweerman ten val kwam en onder het paar terecht kwam. Gelukkig hield de man er geen letsel aan over.