Koningin Maxima open Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand

Met het leggen van een puzzelstuk heeft koningin Maxima woensdag het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand geopend.

Bij aankomst van de koningin werd zij ontvangen door de burgemeester van Midden-Groningen en de commissaris van de koning van de provincie Groningen. Door burgemeester Andriaan Hoogendoorn werd Maxima naar een tafel begeleid waar drie kinderen al een puzzelstuk hadden gelegd in de vorm van een voormalige gemeente. De koningin legde het vierde en laatste stuk, het symbool van het nieuwe gemeentehuis als hart van de gemeente Midden-Groningen.

Hierna kreeg de koningin een rondleiding in het Huis van Cultuur en Bestuur, waar zij onder andere uitleg kreeg over het e-lab en het taalhuis. Tevens werd er uitleg geven over de muziekschool, het kunstcentrum en het theater.

Na een kort gesprek met der werkgroep huisvesting, de kinderburgemeester en enkele bewoners van de gemeente, vertrok de koningin weer.