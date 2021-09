GRIP1: Tankwagen bij tankstation langs A28 Beilen lekt bijtende vloeistof

GRIP 1

Even voor 21.00 uur werd er opgeschaald naar een GRIP 1 situatie om er zo voor te zorgen dat alle maatregelen kunnen worden genomen die bij dit incident noodzakelijk zijn waaronder een grotere inzet van de hulpdiensten.

Ramen en deuren dicht

Omwonenden in de omgeving zijn door brandweerlieden aan de deur gewaarschuwd om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. Daarnaast werd er door de Veiligheidsregio Drenthe een NL-Alert verstuurd naar alle personen met een mobiele telefoon die zich in de omgeving van het incident bevonden om zo te waarschuwen voor eventuele stank als gevolg van de lekkende tankwagen.

NL-Alert

'Op dit moment is er een incident met een lekkende tankwagen op parkeerplaats Smalhorst aan de A28. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er is een westenwind. De kans dat er in de buurt geur wordt waargenomen is klein. Ruikt u wel iets? Sluit dan ramen en deuren en doe eventuele ventilatie uit', aldus het NL-Alert.

Lekkende stof is chloorverbinding

Volgens de Veiligheidsegio Drenthe lekte er de bijtende stof hypochloriet, een chloorverbinding, uit de tankwagen. De brandweer slaagde er in om het lek te dichten. Nadat er een andere tankauto was gearriveerd kon de gevaarlijke stof worden overgepompt. Hoe het lek is ontstaan, is niet bekend.

Update donderdag 16-09-21 08.00 uur:

De verzorgingsplaats Smalhorst langs de A28 blijft donderdag afgesloten zo meldt Rijkswaterstaat Noord donderdag. 'Onze calamiteitenaannemer gaat daar vandaag de vervuilde grond afgraven. De inspectie Leefomgeving en Transport zorgt voor berging van de vrachtauto. Het tankstation is wel bereikbaar', aldus Rijkswaterstaat.