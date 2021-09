Grote hoeveelheid kogelhulzen gevonden na melding schietpartij Rotterdam

In de nacht van woensdag op donderdag is er geschoten op de Abraham van Stolkweg. 'De politie trof een grote hoeveelheid hulzen nadat getuigen melding maakten van een schietpartij', zo meldt de politie donderdag.

Onderzoek gestart

'Toen de agenten op de melding afkwamen, was er op de plek van de schietpartij niemand meer aanwezig. We doen onderzoek en komen daarvoor graag in contact met getuigen', aldus de politie.

Meerdere meldingen schoten bij Roel Langerakpark

Om 01.15 uur belden meerdere mensen naar de meldkamer omdat zij schoten hoorden ter hoogte van het Roel Langerakpark, nabij de spoorwegovergang. De melders zagen meerdere personen wegrennen en auto’s op hoge snelheid wegrijden. Toegesnelde agenten vonden in de omgeving van de spoorwegovergang en de nabijgelegen parkeerplaats meerdere hulzen.

Getuigen

De politie wil graag in contact komen met mensen die in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 september iets hebben gezien of gehoord dat met dit schieten te maken kan hebben. 'Ook mensen die meer weten over de mogelijke achtergrond van dit schieten, spreken we graag', aldus de politie.