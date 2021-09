GGD Twente mag met prikbus op kermis Hengelo staan

GGD Twente mag dit weekend een ‘prikbus’ neerzetten bij de kermis in het centrum van Hengelo (O). Dat heeft de kortgedingrechter donderdag na een spoedzitting bepaald.

Kort geding

Een vrouw spande een kort geding aan om de mobiele coronavaccinatie op deze locatie te verhinderen. Zij vreesde dat mensen - en met name jongeren– zich ongeïnformeerd en onder invloed van drank, drugs of groepsdwang zouden laten vaccineren.

GGD: Zorgvuldig

Tijdens de zitting zei GGD Twente dat daarvan geen sprake zal zijn. De bus is bedoeld als laagdrempelige informatie- en vaccinatiepost. Daar gaat de GGD zorgvuldig te werk, bij twijfel wordt er niet gevaccineerd. De post komt niet op de kermis zelf, maar in het overloopgebied tussen de twee kermisterreinen in de stad, aldus de GGD.

Vorderingen vrouw afgewezen

De kortgedingrechter wees de vorderingen van de vrouw af. Daarmee is voor GGD Twente de weg vrij om tussen vrijdagmiddag 17 september tot en met zaterdag 18 september de prikbus te parkeren in de Hengelose binnenstad.