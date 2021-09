Drie bestuurders zorginstellingen aangehouden in zorgfraudeonderzoek

Deze week heeft de sociale recherche van de gemeente Den Haag drie bestuurders van twee zorginstellingen met vestigingen in Den Haag, Delft en Rotterdam aangehouden. 'Dat gebeurde in een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Den Haag naar fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Tevens is een woning annex zorgboerderij in Berkenwoude doorzocht', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.