Politie onderzoekt mogelijk verband brandstichting dierenarts- en tandartspraktijk

De recherche doet onderzoek naar twee mogelijke brandstichtingen vrijdagavond kort na elkaar in Terneuzen. 'Gekeken wordt of de zaken verband met elkaar houden', zo meldt de politie zaterdag

Dierenartspraktijk

Vrijdagavond kreeg de politie rond 23.00 uur melding van een brand aan de Van Diemenstraat. Daarbij zou een man mogelijk een brandend voorwerp naar binnen hebben gegooid bij een dierenartspraktijk. De jonge man zou op een fiets hebben gereden, droeg een opvallende zwarte rugzak met gele en rode strepen. Hij was donker gekleed en zou in de richting van de Houtmannstraat verdwenen zijn.

Tandartspraktijk

Rond 23.30 uur kreeg de politie vervolgens een melding van een mogelijke inbraak bij een tandartspraktijk aan de Anna Bijnsstraat. In eerste instantie leek er niets aan de hand te zijn. Maar later werd ontdekt dat daar mogelijk ook brand is proberen te stichten.

Rechercheonderzoek

De recherche onderzoekt deze twee zaken en kijkt of er een mogelijk verband is.