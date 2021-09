Laatste tijd opvallend veel honden gestolen

De politie waarschuwt mensen er rekening mee te houden dat er in de afgelopen periode meerdere meldingen zijn binnengekomen over diefstal van honden.

Vaak weinig tot geen opsporingsindicatie

'Complexe zaken die voor de hondeneigenaren veel verdriet op levert. Ondanks dat de politie aangiftes opneemt is er vaak weinig tot geen opsporingsindicatie in deze zaken. Hondeneigenaars en kopers kunnen ook zelf goed voorbereid op pad gaan', stelt de politie.

Doe altijd aangifte

De laatste weken ontvangt de politie signalen dat er veel honden gestolen worden en adviseert iedereen die met een diefstal van een dier te maken heeft, om altijd aangifte te doen. Ook bij het zien van een verdachte situatie omtrent een dier wordt geadviseerd om altijd een melding te maken.

Motief

'Vermoedelijk worden honden gestolen om te verhandelen. Het betreffen uiteenlopende rassen en vaak zien we dat een bepaalde periode een specifiek ras populair is. Een gezonde rasechte hond is dan zeer in trek, omdat pups van dit ras veel geld opleveren', stelt de politie.

Eigenaren

De politie adviseert mensen, wanneer zij met de hond gaat wandelen, de hond altijd aan te lijnen. Het wordt zo moeilijker voor de hond om ver weg te lopen waardoor men altijd zicht heeft op het dier en snel kan handelen als iemand de hond probeert te pakken.

Chippen

Laat uw hond ook chippen. Indien de hond dan gestolen wordt en op een andere plek opduikt, is het makkelijk om de hond weer terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar.

144: 'Red een dier via telefoonnummer 144'

Ziet u een verdacht persoon of voertuig of heeft iemand tijdens het wandelen bovenmatig veel interesse in uw hond, wees dan extra alert. U mag hier ook een melding over maken via telefoonnummer 144.

Kopers

Bent u van plan om een pup te kopen? Check dan goed of de fokker goed aangeschreven staat. De zogenaamde ‘broodfokker’ is niet de juiste plek om een pup te kopen, mede vanwege de mogelijkheid dat het hier om gestolen pups of ouders gaat. Indien u naar een pup gaat kijken, wees dan alert op een aantal zaken:

- Zijn de ouders/moeder van de pup aanwezig?

- Heeft de pup de juiste leeftijd, of is het dier eigenlijk al veel ouder

- Vertrouwt u het niet? Hoe moeilijk ook, maar zie dan af van de aanschaf van het dier en maak hier melding van bij de politie.

Melden

Ziet u een verdachte situatie in uw omgeving? Vertrouwt u de fokker niet? Neem dan contact op met de dierenpolitie via 144. Dit meldpunt coördineert en registreert alle meldingen en kan zodoende de juiste instantie aan het werk zetten. Is uw dier gestolen? Doe dan altijd aangifte bij de politie via 0900-8844 of online via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.