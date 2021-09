Arrestatieteam haalt verdachte bommelding uit trein bij Apeldoorn

Rangeerterrein

Door het incident raakte het treinverkeer ontregeld. De train was vanuit Den Haag onderweg naar Enschede. Na de bommelding werd de trein op het rangeerterrein bij het stadion in Apeldoorn geplaatst.

Trein doorzocht met politiehond

De politie inspecteerde met een politiehond de trein maar dat leverde uiteindelijk niets op. Het trein- en busverkeer is inmiddels weer hervat. Ook de ingestelde verkeersomleiding is opgeheven. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en zal worden verhoord.