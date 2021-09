Man aangehouden voor vernieling met vuurwerkbom

Omstreeks 23.30 uur op maandag 21 juni jl. schrikken bewoners van de Hoofdpoortstraat op van een knal en glasgerinkel. Een aantal ruiten van twee woningen waren kapot. Bewoners alarmeerden direct de politie. Een agent heeft nog tevergeefs in de omgeving naar de daders gezocht. Uit verder onderzoek bleek dat er een vuurwerkbom was afgestoken. Uit het rechercheonderzoek is de 20-jarige man in beeld gekomen. Maandagochtend is hij aangehouden. Hij zit vast voor verhoor. Het onderzoek gaat verder.