Twee verdachten aangehouden na schietincident Charlois

Op dinsdagmorgen 21 september rond 06.15 kreeg de politie melding van een schietincident in de Rotterdamse wijk Charlois. Er zou in de lucht zijn geschoten op de Stellendamstraat. Gelukkig raakte niemand gewond. Toen agenten aankwamen op de plek van het incident troffen zij een 20-jarige man uit Rotterdam in een auto aan. In deze auto lag een vuurwapen dat direct in beslag is genomen. De man is aangehouden voor vuurwapenbezit. Even later troffen agenten ook een 19-jarige vrouw aan die bij het incident geweest zou zijn. Ook zij is aangehouden.