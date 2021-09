Politie onderzoekt vondst dode man braakliggend terrein Distelweg

Nadat de politie maandagavond in Amsterdam op een braakliggend terrein aan de Distelweg een overleden man onder verdachte omstandigheden heeft aangetroffen is er een groot onderzoek gestart. Dit meldt de politie dinsdag.

Doodsoorzaak en identiteit onderzocht

'Hoewel de doodsoorzaak en identiteit van het slachtoffer nog onderwerp van onderzoek zijn, zoeken we naar specifieke getuigen', aldus de politie. Agenten namen rond 17.30 uur een kijkje op het bouwterrein aan de Distelweg na een melding van een voorbijganger. De aangetroffen persoon blijkt al te zijn overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld. Met alle scenario’s wordt rekening gehouden.

Brand

Door medewerkers van Forensische Opsporing is maandagavond in en rondom de vindplaats van het stoffelijk overschot onderzoek verricht. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat de dood van de man mogelijk verband houdt met een brand op dezelfde locatie op de Distelweg op vrijdagavond 17 september 2021.

Melding

Rond 23.15 uur krijgt de politie die avond een melding over een brand langs het IJ, achter een hek, op zo’n 100 meter van de pont. De politie zoekt getuigen die tussen 22.30 en 23.30 uur iets hebben gezien in de omgeving van de Distelweg of op de pont die vanaf daar vaart naar de Pontsteiger aan de andere kant van het water. Daarbij geeft de politie aan te denken aan bijvoorbeeld personen die naar brandlucht of benzine roken.

Camerabeelden

De politie doet momenteel onderzoek naar de lijkvinding en vraagt mogelijke getuigen van zowel de brand als van andere informatie die kan helpen bij het oplossen van deze zaak.