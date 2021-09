Voorbijganger ziet auto op zijn kop in weiland, inzittende overleden

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een vermoedelijk eenzijdig ongeval, rond 03.30 uur op de Venneperweg in Nieuw-Vennep, een 49-jarige man uit Leimuiden om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.