Dode door ongeval op N201 bij Amstelveen

Bij een zwaar verkeersongeval op de N201 in Amstelveen is donderdagmiddag een bestuurder overleden. Twee andere personen raakten gewond. Dit maakte een woordvoerder van de politie eenheid Amsterdam bekend.

Het ongeval vond plaats op 23 september omstreeks 12:50. Bij het ongeval zijn twee voertuigen, een bestelauto en een personenauto, betrokken. Vermoedelijk is de bestelauto op de tegenovergelegen rijstrook terechtgekomen.

Bij de aanrijding waren drie personen betrokken. In de bestelauto zat één bestuurder van 68 jaar oud. Deze persoon is helaas overleden. Een man en een vrouw die in de personenauto zaten raakten gewond, beiden waren nog aanspreekbaar en zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

Toegesnelde hulpdiensten hebben aan de gewonden ter plaatse eerste hulp verleend. Ook het mobiel medisch team (MMT) was met de helikopter naar de aanrijding toegevlogen. Helaas was het leven van de bestuurder uit de bestelauto niet meer te redden.

De weg is lange tijd in beide richtingen afgesloten geweest. Verkeer werd omgeleid. Een specialistische dienst van de politie – forensische opsporing verkeer – doet technisch onderzoek naar de toedracht van dit tragische ongeval. Team Opsporing Verkeer doet het verdere onderzoek.