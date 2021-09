Aantal opgenomen COVID-patiënten duikt onder de 500

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland is vrijdag met 491 onder de 500 gedoken. 'Het aantal opgenomen COVID-patiënten daalde ten opzichte van donderdag met 22 patiënten', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag.

175 op de IC

'Van de totaal 491 COVID-patiënten liggen er 175 op de IC, 8 patiënten minder dan gisteren. Op dit moment liggen er 316 COVID-patiënten in de kliniek, 14 minder dan gisteren. Er is 1 bovenregionale verplaatsing van een COVID-patiënt gerealiseerd', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 52 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 6 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 11 opgenomen op de IC, 4 meer dan gisteren en 41 in de kliniek, 2 meer dan gisteren. Voor zowel de IC als de kliniek is het gemiddeld aantal opnames per week afgelopen week gedaald. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 12 gestegen naar 787 bedden. Op de IC liggen nu 175 COVID-patiënten, 8 minder dan gisteren en 612 non-COVID-patiënten, 20 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen weken gedaald. We verwachten dat de bezetting de komende week verder daalt. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 117 gedaald naar 13.776 bedden. In de kliniek liggen nu 316 COVID-patiënten, 14 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is de laatste week gedaald. We verwachten dat de bezetting de komende week verder daalt. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

'Daling houdt naar verwachting aan'

De instroom van COVID-patiënten is afgelopen week vooral in de kliniek gedaald, voor de IC is de instroom ongeveer gelijk gebleven. De COVID-bezetting in zowel de kliniek als de IC is de afgelopen week gedaald. Het LCPS verwacht dat deze daling deze week aanhoudt.