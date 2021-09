René de Baat winnaar NK Veiligste Chauffeur van Nederland

Vrachtwagenchauffeur René de Baat uit Klaaswaal is winnaar geworden van het NK Veiligste Chauffeur. Op het TT Circuit in Assen was de 39-jarige Zuid-Hollander zaterdag de sterkste van 25 finalisten. Danny Henskens (Berghem) en Pieter Jacobs (Beuningen) legden beslag op de tweede en de derde plaats.

Voor De Baat was de winst speciaal, aangezien ook zijn vader Izaak zich had geplaatst voor de eindstrijd in Assen. ,,Ik had het niet verwacht. Veiligheid is een belangrijk thema. Ik beschouw deze prijs als een mooie blijk van erkenning", reageerde De Baat, beroepschauffeur bij Van der Mark Transport. Na vijf proeven waren slechts drie finalisten overgebleven. Op het finale-parkoers werd behendigheid gekoppeld aan veiligheid en snelheid. Op dat onderdeel bleef De Baat zijn concurrenten voor; als enige legde hij het complete parkoers binnen de toegestane 15 minuten af.

Het NK vormde het hoogtepunt van de TVM Awards, de naam van het veiligheidsprogramma van TVM verzekeringen. De voornaamste doelstelling van de TVM Awards is het creëren van meer bewustwording voor veilig rijgedrag onder alle weggebruikers en zodoende een bijdrage leveren aan de transport- en verkeersveiligheid in Nederland. Uit handen van Michel Verwoest, CEO van TVM verzekeringen, ontving De Baat de TVM Award die hoort bij het NK Veiligste Chauffeur.

Veilig Transport

Transportonderneming Nijman/Zeetank uit Spijkenisse werd winnaar van de TVM Award Veilig Transport. Het is een juryprijs die wordt toegekend aan een onderneming die vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een positieve bijdrage levert aan de transportveiligheid. De jury bestaat uit de acht partners van de TVM Awards. Frits Bakker, vestigingsdirecteur van Nijman/Zeetank, nam de TVM Award in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Charles Engelaar, directeur marketing van Volvo Trucks Nederland.

Nijman/Zeetank ontving de Award omdat het bedrijf haar werknemers ‘een compleet pakket aan veiligheid’ biedt. ‘Bij Nijman/Zeetank stopt veiligheid niet als de chauffeur uit zijn cabine stapt of naar huis gaat. Ook privé wordt er in de veiligheid van werknemers geïnvesteerd’, aldus het juryrapport.

Ridder Remco Kompier

De TVM Award Ridder 2021 werd uitgereikt aan Remco Kompier uit Nieuwegein. De vrachtwagenchauffeur van transportbedrijf Van der Wal uit Utrecht redde in maart een slachtoffer uit een auto die bij een ongeval op de A28 te water was geraakt.

De TVM Awards is een initiatief van TVM verzekeringen met steun van acht betrokken partners. De partners zijn: Volvo Trucks Nederland, Continental Benelux, Van Eijck Groep, BP, Advance Groep, Veilig Verkeer Nederland, ANWB en STL.