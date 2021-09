Woning beschoten in Tilburg

Een woning aan de Jozef van der Grintenstraat in Tilburg is zaterdagavond 25 september rond 21:40 uur beschoten. Op het moment van het schietincident reed een auto met verhoogde snelheid weg. Naar de inzittende(n) is de politie naarstig op zoek.

De politie ontving zaterdag 25 september rond 21:45 uur een melding dat er een woning aan de Jozef van der Grintenstraat in Tilburg zou zijn beschoten. Politiemensen ter plaatse stelden direct een onderzoek in en constateerden dat er inderdaad op de woning was geschoten. Bij het incident raakte niemand gewond. In de omgeving is uitgekeken naar de mogelijke dader(s), er vond een buurtonderzoek plaats, er zijn sporen veiliggesteld en er is gesproken met getuigen. Het onderzoek naar het schietincident gaat vandaag, zondag 26 september, verder. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.