Politie vindt automatisch wapen en gasdrukpistool

In een woning aan De Huijbertstraat in Zierikzee heeft de politie zondagavond 27 september een automatisch vuurwapen met patronen en een gasdrukpistool in beslag genomen. Hiervoor is een man gearresteerd.

De politie kreeg rond 21.00 uur een melding dat in de woning een automatische vuurwapen lag. Agenten waren verbaasd dat ze dit zeer gevaarlijke wapen aantroffen. Ze vermoedden wie de eigenaar van het wapen was. In opdracht van de officier van justitie werd in Zierikzee naar deze man gezocht. Rond 23.50 uur werd een 47-jarige man uit Zierikzee in diezelfde woning aangetroffen en gearresteerd. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De man wordt maandag verhoord. In de woning aan De Huijbertstraat werd vervolgens nog een gasdrukpistool gevonden. Ook dit wapen is in beslag genomen.