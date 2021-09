3 op de 4 slachtoffers loopt schadevergoeding mis

Per jaar worden 4 miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Vaak hebben slachtoffers recht op schadevergoeding. Toch vraagt 3 op de 4 slachtoffers deze vergoeding niet aan, terwijl een schadevergoeding kan bijdragen aan het herstel van het slachtoffer. Om aandacht te vragen voor het belang van recht en herstel voor slachtoffers, lanceert Slachtofferhulp Nederland vandaag de campagne ‘Het blijft je achtervolgen’.

Herstel

Uit onderzoek blijkt dat slechts 23% van de slachtoffers die recht heeft op een schadevergoeding, daar ook bij de rechter om vraagt. 77% van alle slachtoffers vraagt dus geen schadevergoeding aan, terwijl ze daar wél recht op hebben.

Bestuursvoorzitter Rosa Jansen legt uit waarom een schadevergoeding aanvragen juist zo belangrijk is voor het slachtoffer: “Een slachtoffer heeft zelf niet om de situatie gevraagd. Als je schade hebt, wil je dat vergoed hebben. Naast kosten, zoals spullen die vervangen moeten worden, kampen slachtoffers ook nog lange tijd met de emotionele gevolgen van het misdrijf. Een schadevergoeding zorgt voor erkenning en herstel.”

Daarom is het belangrijk dat slachtoffers een schadevergoeding vragen. “Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die géén schadevergoeding krijgen, meer risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen dan slachtoffers die hun materiële en immateriële schade wél vergoed krijgen. De hoogte van de schadevergoeding is hierin voor slachtoffers minder belangrijk.”

Slachtofferhulp helpt bij schadevergoeding

In de praktijk merken wij dat de strafrechtketen zo onder druk staat, dat slachtoffers pas laat of te laat op de hoogte worden gebracht van het moment van hun zitting. Bij ontvangst van het eindvonnis zien ze pas dat ze te laat zijn voor de indienen van hun schadevergoeding. Er melden zich zoveel slachtoffers, die zoiets hebben meegemaakt, dat het systematisch lijkt. Bestuursvoorzitter Rosa Jansen: “Wij zien momenteel dat wij maar in ongeveer 55% van de zaken de slachtofferinformatie tijdig ontvangen. Daarom zijn wij bovengenoemde campagne gestart. Als slachtoffers zich vroegtijdig en rechtstreeks bij ons melden, kunnen wij actie ondernemen.”

Er zijn twee manieren om als slachtoffer je schade vergoed te krijgen: tijdens de rechtszaak tegen de verdachte kan een schadevergoeding worden gevraagd, maar ook als een zaak rechtstreeks wordt afgedaan door het Openbaar Ministerie. Soms kan het ingewikkeld zijn om de materiële- en immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd) vergoed te krijgen.

Slachtofferhulp Nederland biedt in beide gevallen ondersteuning bij het aanvragen van de schadevergoeding. Juridische medewerkers van de organisatie weten aan welke eisen een schadevordering moet voldoen. Slachtofferhulp Nederland houdt namelijk op basis van zo’n 14.000 rechtszaken per jaar in een database bij wat gangbare bedragen zijn voor slachtoffers van mishandeling, misbruik of verkrachting. De kans dat de schadevordering wordt toegekend is daardoor aanzienlijk groter.

‘Het blijft je achtervolgen’

Slachtofferhulp Nederland maakt zich hard voor de positie van het slachtoffer. Met de nieuwe campagne ‘Het blijft je achtervolgen’ laat de organisatie zien hoe slachtoffers recht en herstel kunnen vinden. Een onderdeel van de campagne is het wijzen van slachtoffers op het aanvragen van schadevergoedingen, waarbij zij juridische hulp kunnen krijgen van Slachtofferhulp Nederland. Hetzelfde geldt voor het doen van aangiften, bijstand op zitting en het aanvragen van beschermingsmaatregelen.

Ook de helpers die een slachtoffer willen ondersteunen bij de aanvraag van een schadevergoeding, kunnen terecht bij Slachtofferhulp Nederland voor tips en adviezen.