Heuse seksmarathon van 55 uur dit weekend

Net over de grens in het Belgische Meer start vrijdag 1 oktober een heuse seksmarathon van 55 uur.

Met deze driedaagse marathon heropent parenclub Amai feestelijk haar deuren na ruim anderhalf jaar door corona te zijn dicht geweest. Volgens uitbater Ian waren de toegangskaarten na de bekendmaking in no time uitverkocht. In België zijn de coronaregels net als in Nederland versoepeld zodat ook seks- en parenclubs weer open kunnen. “Er zal geknald worden en er zijn genoeg matrassen”, zo zegt Ian tegenover de Belgische media.