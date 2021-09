Aanhoudingen in onderzoek naar drugshandel

Na onderzoek door het het Flexteam Zoetermeer-Leidschendam/Voorburg zijn in de vroege ochtenduren van dinsdag 28 september vijf verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. De vijf zitten vast voor verhoor.

In juli van dit jaar startte het Flexteam, een rechercheteam dat projectmatige onderzoeken doet, een onderzoek na signalen dat er in Zoetermeer harddrugs verhandeld zouden worden. Gedurende het onderzoek werd al snel duidelijk dat de verdachten zowel in Zoetermeer als in Den Haag op grote schaal aan het verhandelen waren. Ook werd duidelijk dat de verdachten verschillende auto’s gebruikten en een aantal panden als uitgangsbasis hanteerden.

Nadat een officier van justitie toestemming verleende de verdachten buiten heterdaad aan te houden, werden de vijf dinsdag 28 september door agenten van hun bed gelicht. De verdachten, twee mannen van 33 jaar, een man van 43, en twee vrouwen van 30 en 31 jaar zijn in hun woning aangehouden.

Drugs en wapens

Na de aanhoudingen volgden doorzoekingen in drie woningen in Zoetermeer en een woning in Den Hoorn. Tijdens de doorzoeking werden verdovende middelen en ruim 40.000 euro aan cashgeld aangetroffen. In totaal zijn vijf auto’s, een motor en zes vuurwapens in beslag genomen. De verdachten zijn voor verhoor ingesloten en worden vrijdag 1 oktober voorgeleid aan een rechter-commissaris.