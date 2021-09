Oss geplaagd door branden

In Oss is afgelopen nacht brand ontstaan in een basisschool. Het is in korte tijd de achtste brand.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuurtje snel onder controle. In anderhalve week tijd is brand gesticht in drie basisscholen. De brandstichting van afgelopen nacht is gelukkig beperkt gebleven tot een fietsenstalling.

De schrik zit er momenteel goed in bij de schoolbesturen. Volgens scholenkoepel SAAM tegenover Omroep Brabant is er overleg tussen de gemeente, politie, de koepel en schooldirecteuren waarin wordt besproken welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden.

Omdat de brand niet is overgeslagen naar het schoolgebouw, kunnen de kinderen vandaag gewoon naar school. Oss wordt momenteel geplaagd door branden.