TOTO en Holland Casino op de lijst van 10 legale aanbieders online kansspelen

10 bedrijven met een vergunning

Het gaat om de volgende 10 bedrijven die een vergunning hebben gekregen:

- TOTO Online BV

- FPO Nederland BV

- Holland Casino NV

- NSUS Malta Limited

- Play North Ltd

- Tombola Limited

- Hillside (New Media Malta) Plc

- Bingoal Nederland BV

- Betent BV

- LiveScore Malta Limited

Kansspelwijzer

De Kansspelautoriteit publiceert binnenkort de Kansspelwijzer op haar site. Daarmee kan de speler controleren of een aanbieder een vergunning heeft om in Nederland kansspelen aan te bieden en met welke websites of apps.

Toezicht

De Kansspelautoriteit dringt er bij mensen die online willen gokken op aan dat te doen bij een aanbieder met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Een legale aanbieder staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit. 'Daardoor is er sprake van een veilige omgeving: de speler is verzekerd van een eerlijk spel en de aanbieder moet opletten of de speler niet over zijn grenzen heen gaat', aldus de autoriteit.