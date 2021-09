95 miljoen euro extra voor coronabestrijding in ontwikkelingslanden

Nederland trekt 95 miljoen euro extra uit om lage- en middeninkomenslanden te helpen bij de strijd tegen het coronavirus. Dat kondigde minister De Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking) woensdag in Genève aan tijdens een gesprek met vier internationale gezondheidsorganisaties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de vaccinatiealliantie GAVI.

De extra bijdrage voor 2021 en 2022 is bestemd voor de zogeheten Access to COVID Tools Accelerator, een internationaal initiatief voor de bestrijding van corona. Van het bedrag wordt 75 miljoen euro besteed aan de versterking van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het trainen van medisch personeel en beschikbaarheid van medische beschermingsmiddelen. Daarnaast gaat 20 miljoen euro naar de aanschaf van veilige, effectieve en betaalbare vaccins voor landen die hier zelf geen of onvoldoende geld voor hebben.

De nieuwe middelen komen bovenop de bestaande Nederlandse bijdrage van 147 miljoen euro aan het internationale initiatief. Nederland geeft zo gehoor aan de herhaalde oproep van de WHO om extra steun aan armere landen in de bestrijding van corona.

Versterking zorgsystemen

Minister De Bruijn pleit voor een inzet die verder gaat dan vaccins. Door corona is de al beperkte capaciteit voor reguliere zorg in ontwikkelingslanden weggevallen, waardoor moeder- en kindzorg onder grote druk staan en het aantal testen en behandelingen voor infectieziekten zoals hiv/aids en tuberculose is gedaald.

De Bruijn: ‘Deze twee effecten van de pandemie leiden tot meer slachtoffers dan de pandemie zelf. Arme landen worden het hardst getroffen. Al vóór corona kampten ziekenhuizen er met ondercapaciteit. Naast corona zijn er andere gezondheidscrises, zoals hiv/aids. Bovendien lopen vrouwen en meisjes als kwetsbare groepen als eersten essentiële zorg mis. Infectieziekten kunnen zich hierdoor snel verspreiden. Daarom is deze aanvullende bijdrage ook in het belang van Nederland. Ik spoor andere landen aan hetzelfde te doen. Alleen door de zorgsystemen in armere landen te versterken, kunnen we de pandemie het hoofd bieden.’

Genève

Minister De Bruijn is op woensdag en donderdag in Genève. Woensdagavond sprak hij onder anderen met directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO. Donderdag ontmoet hij de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN Filippo Grandi, de directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie António Vitorino en de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie Ngozi Okonjo-Iwela. Humanitaire crises, waaronder die in Afghanistan, en het belang van handel voor duurzame economische ontwikkeling komen tijdens deze ontmoetingen aan de orde.