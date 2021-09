Hoensbroek opgeschrikt door explosie in zelfde straat waar eerder een explosief werd gevonden

In de nacht van woensdag op donderdag heeft er in het Limburgse Hoensbroek om 01.37 uur een explosie op straat voorgedaan. 'Er zijn daarbij geen gewonden gevallen', zo meldt de politie donderdag.

Omwonenden geëvacueerd

Vanwege de explosie moesten een aantal bewoners van de omliggende woningen vannacht hun huis uit. De Forensische Opsporing is direct vannacht al een onderzoek gestart in en rondom een woning aan de Hommerterweg. Rond 04.45 uur was er geen gevaar meer voor de omgeving en konden de bewoners van omliggende panden weer terug naar huis. Het onderzoek door de Forensische Opsporing gaat nog geruime tijd duren.

Eerder al explosief op straat aangetroffen

Op dezelfde Hommerterweg werd eerder deze maand, op zondag 5 september, een explosief op straat aangetroffen dat toen door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) werd veiliggesteld en elders gecontroleerd tot ontploffing gebracht.