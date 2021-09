CBS: Gemiddelde WOZ-waarde woningen naar recordhoogte in 2021

Minder snelle toename

'Wel nam de gemiddelde WOZ-waarde van woningen minder hard toe dan in het voorgaande jaar', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. In Oldambt steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 12,4 procent relatief het sterkst. De gemiddelde WOZ-waarde ging daar naar 181 duizend euro per woning. Van de 4 grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Rotterdam met 11,4 procent het sterkst toe, gevolgd door Den Haag met 9,2 procent. Amsterdam zit na jarenlange bovengemiddelde stijgingen nu met een toename van 1,2 procent juist ver onder het landelijk gemiddelde.

Sterkste stijging in Flevoland, Zuid-Holland en Friesland

In Flevoland steeg de gemiddelde woningwaarde met 8,7 procent tot 262 duizend euro per woning. De gemiddelde WOZ-waarde ligt er wel onder het landelijk gemiddelde van 290 duizend euro. In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde met 5,2 procent het minst hard, maar ligt met gemiddeld 367 duizend euro wel hoger dan in de andere provincies.

WOZ-waarde volgt prijsontwikkeling bestaande koopwoningen

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2021 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2020. In onderstaande grafiek is de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen van het voorgaande jaar naast de ontwikkeling van de WOZ-waarde gezet. Hieruit valt op te maken dat deze heel geleidelijk met elkaar meelopen.

Alle woningen meegenomen in berekening

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere WOZ-waarde.

Hoogste WOZ-waarde rond Bloemendaal, Amsterdam en Utrecht

In de gemeente Bloemendaal hebben woningen met 778 duizend euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde, in Pekela de laagste (148 duizend euro). In onderstaande kaart staat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen per gemeente op 1 januari 2021 en 2020.

Nieuwe berekeningsmethode WOZ-waarde in 2021

De methode voor de bepaling van de gemiddelde WOZ-waarde is in 2021 aangepast. In de oude methode werd gebruik gemaakt van de woningpopulatie uit de WOZ in de nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van de woningpopulatie uit de BAG. Op landelijk niveau is het verschil zeer gering. Bij sommige gemeenten is het verschil wat groter. Door deze wijziging is er een nieuwe Statlinetabel die vanaf 2019 de gemiddelde WOZ-waarde weergeeft. Voor eerdere jaren kan gebruik gemaakt worden van de oudere tabel. De verschillen tussen de oude en nieuwe methode zijn in beeld gebracht in een verschillenanalyse.