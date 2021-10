Auto slaat over de kop bij ernstig ongeval bij Valthermond

Tijdens een flinke regenbui is zaterdagavond een auto op de kop tot stilstand gekomen op de Drentse Mondenweg bij Valthermond. De bestuurder raakte daarbij gewond.

Macht over stuur kwijt

Door nog onbekende oorzaak kwam de auto met de wielen in de berm terecht. De automobilist verloor daarna de macht over het stuur en de auto sloeg over de kop. Het voertuig belandde uiteindelijk op een naastgelegen fietspad.

Ziekenhuis

De bestuurder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte flink beschadigd, deze is afgesleept door een bergingsbedrijf.