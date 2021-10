Lancering nieuwe boerinnenkalender

Waar de één zich aanmeldt ten behoeve van mooie jeugdfoto’s voor later, geeft de ander zich op om ergens aandacht voor te vragen. Zolang in hun beleving het gebrek aan gezond verstand en waardering blijft bestaan, lijkt de jaarlijkse traditie in stand te worden gehouden. Ook dit jaar gaven honderden agrariërs zich op voor de boeren- en boerinnenkalender. De respectievelijk vierde en elfde editie worden op 8 oktober feestelijk gelanceerd bij ‘Ad Libitum’ in Dronten.