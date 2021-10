Politie treft tijdens observatie voor 3.700 kilo aan illegaal vuurwerk aan

Observatie gehuurde vrachtwagen

Rechercheurs van het Flexteam van het politiedistrict Hart van Brabant zagen donderdagmiddag achter een pand aan de Hultenseweg een vrachtwagen staan die na huur niet teruggebracht was. Ze besloten het ´verduisterde´ voertuig dat nabij vijf containers stond in de gaten te houden. Ze zagen tijdens hun observatie dat twee mannen een container openden en daaruit vervolgens kartonnen dozen haalden en die in de laadruimte van de vrachtwagen schoven. Hierop besloten de dienders in te grijpen.

Explosiegevaar

De dozen met daarop het waarschuwingslabel explosiegevaar bleken professioneel illegaal vuurwerk met onder meer cakes en shells te bevatten. Het gaat om circa 3.700 kilo. Hierop zijn beide mannen aangehouden.

Beide mannen aangehouden

Ook de vier andere containers zijn door de politie geopend. Hierin zat geen vuurwerk maar onder meer schoenen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de rechtmatige eigenaar daarvan. Beide mannen werden in verzekering gesteld. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. Team Milieu onderzoekt de herkomst van de partij illegale vuurwerk.