Politie stuit op in tuin begraven boxen met honderden kilo's staven zilver

Afgelopen vrijdag heeft de politie bij verschillende zoekingen in woningen en bedrijfspanden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen. De politie deed de zoekingen in een groot onderzoek naar witwassen en belastingontduiking in onder andere Maasdriel.

Begraven zilverstaven

Verschillende specialisten hielpen met het zoeken naar verborgen ruimtes. 'In een tuin werden onder de grond vijf boxen met honderden kilo’s aan zilverbaren (staven) gevonden', zo meldt de politie. Ook andere kostbaarheden werden in beslag genomen.

Vier aanhoudingen

De politie heeft totaal vier nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek. Afgelopen vrijdag werd er op zeven plekken een inval gedaan door verschillende overheidsdiensten. Er werden toen al drie verdachten aangehouden. Er zijn aanwijzingen dat er op grote schaal geld wordt witgewassen via verschillende bedrijven. Daardoor ontstaat er oneerlijke concurrentie.

Deurwaarders

De Belastingdienst zette deurwaarders in om beslag te leggen op banktegoeden en een grote hoeveelheid onroerend goed. Bij het onderzoek werkten verschillende overheidsdiensten samen in het kader van de aanpak van ondermijning.

Verdachten weer vrij

Het onderzoek is in volle gang, en ook de komende tijd zijn nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten. Alle verdachten die tot nu toe zijn aangehouden, worden na verhoor weer in vrijheid gesteld in afwachting van het onderzoek.